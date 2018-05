RECOARO – Tutto il paese ai funerali di Elena

Si sono svolti stamattina nella chiesa parrocchiale di Recoaro Terme i funerale della giovane Elena Bertoldi, la giovane tragicamente scomparsa dopo essere precipitata dal balcone di casa poco prima dell’alba di venerdì scorso in quella che poi è stata accertata essere una tragica fatalità. Durante la messa molte le testimonianze della vita e della vitalità di Elena, che non aveva vissuto una vita facile. Alla sua nascita, nel lontano 1991, la mamma della giovane recoarese era entrata in coma, senza più risvegliarsi ed Elena era cresciuta con alcuni problemi di movimento ma sempre coccolata dal padre Enrico, dalla zia e dai tanti amici che l’hanno voluta salutare anche oggi nel suo ultimo viaggio. “Buon viaggio Amore mio -ha scritto il suo papà Enrico Bertoldi – che tu sia il mio faro perché non possa perdermi ed essere esempio e stimolo per tutti come lo sei stato Tu. Il tuo Papà e Antonella la tua terza Mamma”.