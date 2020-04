“Pronto Parkinson”: il servizio telefonico gratuito offerto dai medici di Villa Margherita

Si chiama “Pronto Parkinson” ed è un servizio gratuito di teleconsulenza per i pazienti affetti da Parkinson.

In questo difficile periodo che richiede isolamento e di non uscire di casa, infatti, i medici della casa di cura Villa Margherita Santo Stefano Riabilitazione di Arcugnano hanno pensato bene di dedicare ai pazienti Parkinson delle vere e proprie visite e consultazioni telefoniche o in video chat durante le quali viene dedicato a ciascun paziente il tempo necessario per discutere della sua situazione attuale e delle problematiche inerenti alla malattia, come normalmente avviene nelle visite ambulatoriali.

Al termine di queste visite viene inviata al paziente una relazione per e-mail, da condividere con il medico di Medicina Generale.

“Non potevamo lasciare soli i pazienti cronici che hanno l’esigenza di contatti regolari con il medico”, dice Manuela Pilleri, Responsabile Unità di Neurologia della Clinica.

Ricordiamo, infatti, che dal 10 marzo scorso la casa di cura Villa Margherita Santo Stefano Riabilitazione di Arcugnano per far fronte all’emergenza sanitaria in corso, ha sospeso tutte le attività ambulatoriali comprese quelle per i pazienti Parkinson che, soffrendo di una malattia cronica, devono evitare l’esposizione a possibile contagio. Sono state moltissime le visite cancellate e rinviate in attesa di miglioramenti della situazione di emergenza sanitaria.

Proprio da qui è nata l’iniziativa di offrire ai pazienti il “Pronto Parkinson” cui si può accedere contattando l’accettazione di Villa Margherita (0444.997611) tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 19, concordare l’appuntamento telefonico e ricevere tutte le istruzioni per la chiamata.