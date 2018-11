PIOVENE R. – Tamponamento tra 3 auto, 1 ferito

Due pattuglie della Polizia Locale del Distaccamento di Piovene Rocchette, alle ore ore 17:40 di ieri, sono intervenute in via Thiene di Piovene Rocchette per il rilievo di un sinistro stradale con feriti. Una 45enne di Verona, alla guida di una Golf, stava transitando in via Thiene a Piovene Rocchette con direzione Valdastico quando giunta in prossimità dell’intersezione con via Castegnare, per cause in corso di accertamento, ha tamponato una Daewoo, condotta da un 57enne di Piovene Rocchette, che si trovava fermo sulla carreggiata in attesa di svoltare a sinistra per immettersi in via Castegnare. A seguito del tamponamento la Daewoo ha urtato contro la barra paraincastri laterale sinistra di un autocarro Mercedes, condotto da un 50enne di Marano Vicentino, che stava provenendo dall’opposto senso di marcia.

Solo il conducente della Daewoo ha riportato ferite tali da richiedere l’intervento di un’ambulanza del nosocomio di Santorso, per il successivo trasporto al Pronto Soccorso. Le due auto, invece, hanno riportato ingenti danni. Sul posto è stato chiesto l’intervento di ditta convenzionata per la pulizia della carreggiata. La strada è stata chiusa alla circolazione stradale per il tempo strettamente necessario al rilievo del sinistro stradale e alla rimozione dei mezzi coinvolti.