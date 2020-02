Piot, lo scopritore dell’Ebola al The Times: “Coronavirus più pericoloso”

Gli esperti avvertono che il Regno Unito sta per affrontare un “grave focolaio” di coronavirus nelle prossime settimane mentre continua a diffondersi in tutto il mondo.

Il professor Peter Piot, direttore della London School of Hygiene & Tropical Medicine, ha affermato (The Times) che l’epidemia diventerà probabilmente una pandemia, aggiungendo che è “sempre più allarmato” dal tasso di infezione del virus.

Il bilancio delle vittime in Cina per coronavirus è salito a 811, superando i decessi per SARS nell’epidemia del 2002-2003.

Al di fuori della Cina ci sono 350 casi in 28 paesi, con due decessi, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il professor Piot, che ha scoperto l’Ebola e la presenza di AIDS in Africa, ha avvertito che il coronavirus è più pericoloso dell’ebola. “È una minaccia maggiore a causa della modalità di trasmissione. Il potenziale di diffusione è molto, molto più alto “, ha detto al Times. “Se il numero di persone che vengono infettate è enorme, anche quello ucciderà un numero di persone”