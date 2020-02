Pillon attacca le drag queen, stasera protesta social contro di lui

Inondare con le foto di drag queen la pagina Facebook del senatore leghista Simone Pillon per contrastare la sua intolleranza contro la libertà gender: è quanto accadrà questa sera alle 21.00 nella protesta via social che si terrà sul profilo del politico bresciano. L’iniziativa “Riempire di favolosità la pagina di Pillon” è nata in seguito alle esternazioni di ieri pomeriggio da parte del senatore che ha accusato il liceo bolognese Laura Bassi di “propaganda gender” pubblicando un video della performance della drag queen Ilary Blush durante un’assemblea di istituto di venerdì scorso. La riunione di studenti e insegnanti ha trattato i temi dell’omofobia, della sessualità e della prevenzione e ha scatenato le critiche di vari politici di destra come Giorgia Meloni e Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), oltre che l’indignazione delle associazioni ultra cattoliche come ProVita. Pillon ha definito diseducativo quanto successo nell’istituto scolastico di via Sant’Isaia, 35. «Ora i professori si vestono da donna, coi capelli azzurri, e fanno lo show davanti agli studenti attoniti», si legge sulla pagina Facebook del senatore. Da quanto riportano i testimoni, le cose non starebbero proprio così. I temi e le modalità dell’assemblea di istituto sono stati approvati dalla presidenza e dal corpo docente che ha anche supervisionato la riunione. Gli interventi, a cui gli studenti hanno partecipato con entusiasmo, si sono concentrati sull’educazione sessuale, sull’inclusività, sul bullismo e sulla disinformazione, argomenti che non sono estranei al programma di un liceo delle Scienze Umane. La performer Blush, infine, era stata contattata da alcuni studenti per parlare dell’arte “drag” in veste di esperta.