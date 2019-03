Parità retributiva uomo donna, ancora un miraggio? Un incontro

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Il calendario delle iniziative per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, si concluderà sabato 23 marzo alle 10 nella Sala del Consiglio comunale di Palazzo Trissino, in corso Palladio 98, con il convegno con dibattito “Parità retributiva, uomo donna, ancora un miraggio? Lo status delle lavoratrici del Veneto anche alla luce della legge Golfo Mosca”.

Dopo l’introduzione di Francesca Ruta è previsto il saluto istituzionale dell’assessore con delega alle pari opportunità Valeria Porelli.

Successivamente interverranno: Lorenza Leonardi (Ial Cisl, Anapia Regionale del Veneto), Daniela Rader (presidente regionale Confartigianato Impresa), Sandra Miotto (consigliera di parità Regione Veneto), Maria Silvia Sacchi (giornalista del Corriere della Sera e dell’inserto L’Economia), Carla Laura Petruzzelli (BPW Fidapa International), Caterina Franzolin (Confindustria Vicenza).

Le conclusioni e i saluti finali sono affidati a Elena Faggian (Presidente BPW Fidapa Vicenza). Coordina Fiammetta Benetton.

L’incontro, ad ingresso libero, è curato da BPW Fidapa – Sezione di Vicenza.

Info: fidapavicenza@gmail.com – Presidente Elena Faggian tel. 348 8122638

Il calendario dei 18 occasioni è stato promosso dall’ufficio pari opportunità del Comune di Vicenza, dalla Consulta comunale per le politiche di genere e dalla Biblioteca civica Bertoliana in sinergia con numerose associazioni ed enti che insieme vogliono combattere la violenza contro la donna: Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza, CeAv – Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza, Associazione Donna chiama Donna onlus, Centro Culturale Islamico Ettawbavi, Società Generale di Mutuo Soccorso, Laretedisofia, Associazione Presenza Donna , ANEI Vicenza, Istrevi, Teatro della cenere, Arsamanda, Kitchen Teatro Indipendente, DNA srl, Cisl Vicenza, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza, Moica Vicenza, Associazione Città delle donne, Associazione Agami, Ensemble Teatro Vicenza, Progetto Schegge Associazione Culturale L’Ideazione, Lab.I.S. Laboratorio di idee per il sociale, Associazione Italiana Donne Medico, Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, Aulss 8 Berica, BPW Fidapa Sezione di Vicenza.

Il Centro comunale Antiviolenza opera gratuitamente garantendo l’anonimato: basta telefonare al numero 0444230402 o mandare una mail a ceav@comune.vicenza.it. Si trova in stradella dei Cappuccini 67 a Vicenza ed è aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14 e il giovedì dalle 9 alle 17.

Lo sportello di Arzignano, in via Cavour 49, si può contattare chiamando il numero 3920115571 o scrivendo a sportelloarzignano@gmail.com

Riceve il martedì dalle 9 alle 13 e il venerdì dalle 14 alle 17.