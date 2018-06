Operaio rimane schiacciato, amputati i piedi

Gravissimo incidente sul lavoro venerdì 15 giugno poco dopo mezzogiorno in un’azienda di Spagnago di Cornedo Vicentino, la eurocart. Vittima un 30enne marocchino che è scivolato sotto i rulli di una pressa rimanendo schiacciato. E’ stato subito soccorso e trasportato in eliambulanza all’ospedale san Bortolo di Vicenza, dove si trova in gravissime condizioni. E’ stato operato d’urgenza con l’amputazione dei piedi. In corso di accertamento la dinamica dell’incidente