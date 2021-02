Nuovo Dpcm, varianti Covid e zona arancione: il punto

Nuovo Dpcm in arrivo nell’Italia alle prese con le varianti Covid, fra zona arancione ‘rinforzata’ e zona rossa per arginarne la diffusione nelle regioni. In vista di nuove misure e regole, e soprattutto dei nuovi dati del monitoraggio sulla pandemia di venerdì, il Comitato tecnico scientifico si è riunito ieri sera con il premier Mario Draghi e i ministri per fare il punto sull’emergenza.Un punto della situazione dove però non si è parlato del tema delle riaperture, ha spiegato Agostino Miozzo lasciando Palazzo Chigi. “Non abbiamo parlato di riaperture, se ne parlerà in un’altra occasione. Venerdì ci sarà una nuova fotografia della situazione e poi vedremo”, ha detto, aggiungendo come si sia “rappresentato al presidente Draghi i dati e i numeri. Dal punto di vista scientifico noi siamo prudenti, ma non abbiamo descritto una situazione di catastrofe imminente”. Premier aperturista o rigorista? “Ascolta e ci ha ascoltati con attenzione”, la replica del coordinatore del Cts, che prima di entrare in riunione aveva assicurato: nessuna richiesta di rigore, “ma diremo che serve prudenza”.E se per oggi è prevista una nuova riunione del Comitato tecnico scientifico con il ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini per valutare il protocollo di sicurezza messo a punto dalle associazioni dello spettacolo su cinema, teatri e sale da concerto, la “prudenza” ha senz’altro caratterizzato la giornata di ieri, con l’istituzione di nuove zone arancioni e rosse nelle regioni della Penisola.