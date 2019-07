Nuovi orari e un nuovo sportello per l’InformaGiovani di Montecchio Maggiore

È tempo di importanti novità per l’InformaGiovani di Montecchio Maggiore, da poco trasferitosi nella nuova sede in Piazza San Paolo 2/A ad Alte Ceccato.

“L’InformaGiovani è una grande risorsa per la nostra città e un punto di riferimento per i montecchiani e non solo – afferma il sindaco Gianfranco Trapula -. Le novità introdotte non possono far altro che aumentarne la conoscenza e il prestigio”.

“Nuovi orari, un nuovo sportello e tantissimi servizi confermati: è questa la forza del nostro InformaGiovani – sottolinea l’assessore alle politiche giovanili Maria Paola Stocchero -. La nuova sede recentemente inaugurata offre nuove possibilità di sviluppo che gli operatori stanno dimostrando di saper cogliere”.

Nuovi orari.

Innanzitutto il servizio osserva nuovi orari di apertura, per rispondere in modo più efficiente alle esigenze di chi ne usufruisce.

Lo sportello è aperto il lunedì dalle 9,30 alle 13 e dal martedì al giovedì dalle 15 alle 19, mentre l’aula studio e le postazioni internet con wi-fi gratuito sono accessibili il lunedì dalle 9,30 alle 13 e dal martedì al giovedì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Un nuovo sportello e una conferma.

All’InformaGiovani, a partire dal 25 luglio, sarà attivo il nuovo sportello gratuito di ascolto per chi ha difficoltà nelle relazioni, sta affrontando conflitti, un periodo di dubbi e incertezze o ha paura del futuro.

Per rispondere a queste e a tante altre domande che possono di tanto in tanto presentarsi nella vita di ciascuno di noi, causando disagio o situazioni di sofferenza, sarà disponibile la counselor in formazione Valeria Franco, preferibilmente su appuntamento, tutti i giovedì dalle 9.30 alle 13.30.

Per info e prenotazioni mandare una mail a informagiovani@comune.montecchio- maggiore.vi.it.

È inoltre confermato lo sportello di orientamento “Il futuro che cerchi”, dedicato a chi è in cerca di consigli e informazioni sul lavoro o i percorsi universitari. Il progetto di orientamento scolastico e lavorativo è dedicato ai giovani dai 14 ai 22 anni, è a cura della HR Specialist Recruiter Martina Bertinato ed è attivo dalle 18 alle 19, solo su appuntamento e con iscrizione obbligatoria compilando il form all’indirizzo https://forms.gle/aGdZBtwfoVEQeD2b6.

Gli altri servizi attivi.

Prestito bibliotecario: la sede dell’InformaGiovani può essere scelta come punto di ritiro per i libri prenotati e per effettuare le restituzioni. Per poter utilizzare il servizio, bisogna essere iscritto in una delle biblioteche del sistema bibliotecario vicentino.

Supporto alla compilazione del CV: i lunedì mattina e i mercoledì pomeriggio, previo appuntamento, il personale dell’InformaGiovani è a disposizione per aiutare a compilare il curriculum vitae.

Orientamento lavorativo e scolastico: gli operatori negli orari di apertura sono a disposizione per aiutare nell’orientamento in ambito lavorativo/formativo e scolastico.

Bacheca Annunci: raccoglie tutte le offerte di lavoro, i concorsi, le formazioni, e le comunicazioni che pervengono all’InformaGiovani. Può essere consultata visitando il sito, la pagina Facebook, iscrivendosi alla newsletter periodica e controllando le vetrine della sede.

Corsi, progetti e iniziative: l’Informagiovani organizza corsi, progetti e iniziative dedicati alla ricerca lavorativa e ad attività del tempo libero.

Cittadinanza attiva: l’InformaGiovani è sempre alla ricerca di nuove proposte e di persone o gruppi con competenze da condividere in un’ottica di cittadinanza attiva. Chiunque abbia un progetto o voglia organizzare un corso, può chiamare o passare all’InformaGiovani per parlare con gli operatori.

Mercatino on-line dei libri scolatici usati: come gli scorsi anni, l’InformaGiovani organizza un mercatino on line per la vendita e l’acquisto dei testi scolastici usati. Chi vuole vendere i testi di cui non hai più bisogno, può pubblicare l’elenco dei propri libri compilando l’apposito modulo online. Gli interessati possono contattare chi vende i libri direttamente ai recapiti indicati.

AAA Associazioni cercansi: associazioni o enti che propongono corsi e attività per il tempo libero possono contattare l’InformaGiovani. È infatti in preparazione il nuovo giornalino “Tempo Libero” per l’anno 2019/2020, che raccoglierà le informazioni su tutti i corsi presenti a Montecchio Maggiore e dintorni, divisi per categoria. Il giornalino verrà poi messo a disposizione della cittadinanza sia in formato cartaceo che online. È possibile indicare i propri eventi entro la fine luglio utilizzando l’apposito modulo online.

Il Centro Giovani.

Presso l’InformaGiovani è aperto anche il nuovo Centro Giovani che ospita diverse attività, come il circolo scacchistico, il circolo astrofilo, il gruppo di conversazione in inglese e l’associazione ludica “Artefici del fuoco”. Le associazioni senza scopo di lucro che propongono attività per i giovani possono contattare l’InformaGiovani o passare in ufficio per realizzare assieme agli operatori il proprio progetto per Alte Ceccato e Montecchio Maggiore.