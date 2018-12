NOVENTA V.NA – Pronto il nuovo campo da basket

Nei mesi scorsi è stato sistemato, anche grazie ad un contributo privato, il parco giochi di villaggio Cristina. Un intervento che prevedeva l’eliminazione di un campo da basket inserito in un contesto destinato ad uso esclusivo di minori sotto i 12 anni. Come promesso in sede di Consiglio comunale, tale campo da basket è stato “spostato” in un’area più idonea, sia per l’uso scolastico sia per i gruppi amatoriali. Con un contributo regionale di circa 22mila euro e circa 15mila euro da parte del Comune (per un totale di 35mila euro di intervento) è stata riqualificata l’area dietro alle scuole medie. È stata tolta la vecchia pista di pattinaggio in cemento (che negli anni ’70 serviva per varie attività ginniche), ormai completamente degradata, e realizzato un nuovo campo da basket regolare con pavimentazione antiscivolo e garantita per l’esterno. Tale campo potrà essere utilizzato per tutte le scuole presenti nella zona (scuole medie, elementari e superiori) oltre ai gruppi amatoriali. “Ovviamente – fa sapere l’Amministrazione comunale – per un corretto utilizzo negli orari extrascolastici e per responsabilizzare, il campo sarà dato in gestione alle società sportive di basket con la stessa modalità con cui è gestito il campo esterno di calcio a5”. Sempre nell’area dietro alle medie, nelle previsioni di prossimi interventi, si sta pensando ad una idonea illuminazione per garantire l’utilizzo anche in ore serali. Si sta pensando infine di riqualificare lo spazio a lato del campo da basket, magari con un altro intervento di piantumazione e attrezzature ginniche.