NOVENTA – SUCCESSO PER LA MOSTRA D’AUTUNNO (FOTO)

“Un bilancio straordinario per la 33ma Mostra dei prodotti agroalimentari dell’Area berica”. Commenta così il primo cittadino Mattia Veronese l’esito della manifestazione tradizionale noventana svoltasi nel weekend.

Una manifestazione classica dell’Area Berica, che racchiude tradizione, storia, orgoglio nel preservare le nostre radici agresti, tutela del territorio e dei nostri prodotti tipici. Non solo agricoltura e tradizione rurale, ma anche economia, storia ed arte nei numerosi eventi organizzati. Noventa Vicentina, con la sua piazza, villa Barbarigo-Rezzonico (per l’occasione aperta per visite guidate grazie ai ragazzi del Masotto) e le vie del centro storico, è stata la cornice ideale di una manifestazione che ha visto una grande affluenza di pubblico.

“Da noventano -continua Veronese- prima ancora che da Sindaco, sento il dovere di ringraziare tante persone e gruppi che hanno reso speciale questa edizione: gli uffici comunali (ed in modo particolare Cristina Zanaica e Miriam Dresseno), le Associazioni di categoria, la polizia locale e le forze dell’ordine compresi i volontari della Protezione civile (ANA e Carabinieri), tutto il Gruppo della Proloco con i numerosi volontari (encomiabili per il loro stand gastronomico aperto in via dei Martiri), il Gruppo dei Trattoristi, il Gruppo Micologico Bresadola, i volontari della Pesca di beneficenza, i commercianti che hanno tenuto i propri esercizi aperti, gli animatori di Radio Music Free, tutti gli espositori con i loro stand e bancarelle…non posso elencare tutti perché l’elenco sarebbe lungo ma a tutti, con riconoscenza dico GRAZIE! Noventa quando mette in rete le sue energie migliori riesce a stupire sempre i visitatori e gli ospiti. Questo è un risultato che si ottiene solo con il lavoro e la collaborazione di tanti e una rete laboriosa di associazioni! Alla prossima (nel post alcune foto della manifestazione)”.