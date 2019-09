NOVENTA – L’asilo “Vita Gioiosa” compie 100 anni e festeggia domenica

La Scuola dell’Infanzia “Vita Gioiosa” festeggia domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 (nella sede dell’asilo in Via Cesare Battisti) 100 anni di attività.Un secolo di impegno a tutela dell’infanzia, servizio verso le famiglie, attività di educazione ai bimbi e crescita della nostra comunità.L’Amministrazione Comunale di Noventa ringrazia chi con lungimiranza si impegnò a creare questo importante punto di riferimento. La Parrocchia di Noventa Vicentina, l’ordine delle Suore Elisabettine e vari benefattori che, in modo generoso, hanno messo a disposizione i propri beni per un servizio rivolto alla collettività.Partendo da un bisogno di assistenza in un periodo storico particolarmente segnato da difficoltà economiche e sociali, anche legate al periodo post bellico (erano gli anni appena successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale), si posero le basi per un sistema “di stato sociale” che si sviluppò negli anni successivi mantenendo uno spirito solidaristico. Oggi la Scuola dell’Infanzia Vita Gioiosa è una scuola paritaria inserita in un contesto di offerta formativa/educativa variegata che trova impegnata l’Amministrazione Comunale e il Comitato Genitori nella gestione.Assieme alle altre scuole presenti nel territorio si prosegue un impegno sempre rivolto alle famiglie e alla crescita dei bimbi, futuri nostri cittadini.