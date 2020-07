Non rispetta la quarantena , va al mare e viene multata

Domenica una 25enne di Legnago è stata multata dai carabinieri a Rosolina Mare per il mancato rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del coronavirus. Fino al 19 luglio, infatti, la ragazza avrebbe dovuto rimanere in quarantena precauzionale a casa. E proprio a casa è stata rimandata, ma con una sanzione di oltre 500 euro da pagare.

La giovane, come riporta Rovigo Oggi, ha ricevuto la visita dei militari nella stanza d’albergo da lei prenotata per passare le vacanze al mare. Per l’Ulss 9 Scaligera, però, la 25enne doveva restare in quarantena ancora per un’altra settimana.