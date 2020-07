Non c’è legionella nell’acquedotto di Sarego

L’indagine epidemiologica svolta certifica l’assenza del batterio nelle acque

Le analisi delle acque dell’acquedotto nel Comune di Sarego hanno confermato l’assenza del batterio della legionella. Questi risultati, effettuati dall’ente gestore dell’acquedotto, certificano che l’origine della malattia non è da attribuirsi alla presenza del batterio nell’acqua e conferma l’assoluta mancanza di presupposti tecnici per adottare lo stato di emergenza sanitaria.

È bene precisare, infatti, che la legionella non è trasmissibile da uomo a uomo e nemmeno bevendo o utilizzando l’acqua per cucinare. La malattia si può trasmettere mediante l’inalazione di acqua aerosolizzata dove vi sia la presenza del batterio. Si può inoltre diffondere per via aerea, soprattutto nei casi in cui gli impianti di aria condizionata utilizzino dei filtri vecchi o privi della necessaria pulizia. A tal fine è opportuno che tutti i proprietari di questi impianti si attivino per una corretta manutenzione di questi, onde evitare ulteriori pericoli o occasioni di contagio.

La presenza di casi sporadici, due nel comune di Sarego, come poche altre unità in altri Comuni dell’Ulss 8, distanziati geograficamente fra di loro, non sono presupposti per un’emergenza pubblica, secondo il sindaco.

L’Amministrazione comunale di Sarego, dunque, continuerà a monitorare la situazione nei prossimi giorni ma non vi è alcuna ragione plausibile per prefigurare un aumento di contagi. “Dispiace constatare – afferma con rammarico il sindaco Roberto Castiglion – che in un periodo in cui la popolazione è scossa già di suo dalla pandemia di Covid-19, vengono diffuse informazioni allarmistiche ingiustificate”.