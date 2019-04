Nardini ha 240 anni, ecco la grappa celebrativa

Compie 240 anni la Grappa Nardini di Bassano del Grappa, primo marchio storico del distillato nazionale, ed esce con una speciale etichetta in edizione limitata, e una nuova invecchiata 22 anni in rovere della Slovenia.

È il 16 aprile 1779 quando Bortolo Nardini trasforma un’antica pratica contadina in arte distillatoria, fondando a Bassano Veneto – oggi Bassano del Grappa – la prima “Grapperia” con un alambicco in pianta stabile.

Ora la Grappa Bianca 50 si veste di un’etichetta speciale, con dettagli di colore argento, celebrativa del 240/o anniversario. In più esce la nuova Grappa Riserva Selezione Bortolo Nardini Single Cask 22 anni esce in edizione limitata in 3.240 pezzi, e completa la linea ultra premium “Selezione Bortolo Nardini”, frutto di un progetto ventennale che stabilisce una nuova soglia di qualità per il distillato nazionale italiano con la scelta delle grappe più morbide, profumate e dolci, in esclusiva per il canale Horeca. (ANSA).