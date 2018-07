MONTORSO V.NO – Via libera definitivo alla variante urbanistica

Con l’approvazione delle osservazioni nel corso dell’ultimo Consiglio comunale si è concluso l’iter, iniziato due anni e mezzo fa, della variante urbanistica n. 5 che interessa alcuni privati e aziende del paese. La variante, che rispetta le indicazioni già inserite nel PRG e nel PATI, concede a sei aziende la possibilità di procedere a ristrutturazioni ed espansioni e a quattro privati di edificare. “Lo scopo – spiega il sindaco Antonio Tonello – era quello di ordinare formalmente le situazioni che necessitavano di un completamento e di rispondere alle esigenze di insediamento produttivo e non. Per quel che riguarda le aziende, si tratta di realtà qualificate, che possono quindi fornire un importante apporto in termini di occupazione e di indotto economico. Stiamo inoltre parlando di aziende poco impattanti sotto l’aspetto ambientale e questo per una scelta ben precisa di tutela del territorio da parte di questa Amministrazione comunale. È lo stesso motivo per cui abbiamo detto no ad alcune richieste che a nostro parere erano troppo invasive”. La variante contempla inoltre la possibilità di realizzare al “Parco dello Sport una casetta che potrà essere utilizzata dalla locale sezione Alpini per le sue attività attraverso una specifica convenzione, mentre, accanto al centro ecologico, sarà possibile ricavare un parcheggio a servizio delle aziende della zona nel quale posteggiare le auto dei dipendenti, liberando i parcheggi attualmente utilizzati, che sono sempre pieni. La variante ha infine permesso la sistemazione e l’aggiornamento della cartografia generale del paese, mettendo ordine ad alcune zone che finora non risultavano caratterizzate dal punto di vista urbanistico e stradale. “È stato un grande lavoro da parte dei nostri uffici – conclude il sindaco -, nonostante il turnover di personale registrato negli ultimi mesi. Per questo motivo ringrazio tutto il personale coinvolto”.