MONTORSO V.NO – Parte l’asfaltatura di via Rogge di Sopra

Inizieranno oggi i lavori di asfaltatura della SP 105 “Altura”, denominata a Montorso via Rogge di Sopra, che saranno eseguiti dalla società Vi.Abilità dopo che l’Amministrazione comunale ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria allo scopo di sistemare alcuni tratti che risultano vistosamente ammalorati.

Per consentire la corretta e veloce esecuzione dei lavori, il Comune ha disposto alcune modifiche alla circolazione stradale e in particolare:

– l’istituzione di un senso unico alternato dal 23 al 31 ottobre dalle 8,30 alle 18,30 (esclusi il sabato e la domenica) nel primo tratto di via Rogge di Sopra per chi proviene da via Roggia di Mezzo, a servizio di un paio di ditte ivi insediate;

– la sospensione della circolazione stradale dal km 1+850 al km 2+380 dal 23 al 31 ottobre 24 ore su 24 (compresi il sabato e la domenica) con l’istituzione di un percorso alternativo (ad esclusione dei mezzi di soccorso e polizia): i veicoli transiteranno lungo la SP 33 “Montorsina”, la SP 31 “Valdichiampo” fino a raggiungere via del Commercio e via del Lavoro ad Arzignano e da lì nuovamente la SP “Altura”.

“Siamo consapevoli che la chiusura della strada comporterà alcuni disagi – commenta il sindaco Antonio Tonello – ma si tratta di un lavoro molto importante da noi fortemente voluto per la sicurezza di quel collegamento stradale che quotidianamente è molto trafficato e che è a servizio di una vasta area del nostro paese, i cui abitanti hanno finora dovuto adeguarsi ad una strada molto accidentata. Invitiamo gli utenti della strada a rispettare la segnaletica e a scegliere le vie alternative di collegamento tra le zone industriali di Montorso e Arzignano”.