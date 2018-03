MONTECCHIO M. – Torna la Marcia a 6 zampe

Dopo il rinvio di domenica 18 marzo a causa del maltempo, la “Marcia a 6 zampe”, organizzata dalla Sezione Enpa del Canile di Arzignano con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore, viene riproposta domenica 25 marzo 2018 con partenza dal Polisportivo comunale in via degli Alberi. Alle 14.30 si apriranno le iscrizioni, mentre alle 15.00 inizierà la passeggiata di un’oretta lungo un percorso adatto a tutte le età. Al termine della marcia si terrà la sottoscrizione a premi il cui ricavato sarà devoluto al Canile di Arzignano. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi per i quattro zampe del Rifugio gestito dall’Ente nazionale protezione animali. L’evento sarà anche l’occasione per informare i cittadini e i futuri padroni di animali sugli obblighi previsti dalla legge di dotare il proprio cane del microchip e di raccogliere le deiezioni dei quattro zampe, nonché per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e far conoscere alcuni degli ospiti del Rifugio, riconoscibili dalla bandana bianca al collo, che saranno presenti accompagnati dei volontari Enpa. A conclusione della marcia ci sarà un momento di ritrovo con tutti i partecipanti offerto dagli organizzatori.