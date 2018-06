MONTECCHIO M. – Team for children porta la solidarietà in Cordellina

L’amore delle orchidee sposa la causa di Team for children Vicenza Onlus. È proprio con questo spirito che Team for children Vicenza Onlus, con un proprio gazebo di raccolta fondi, sarà presente a “Villa Cordellina in fiore” a Montecchio Maggiore il prossimo weekend di giugno, il 16 giugno dalle 16 alle 20.30 ed il 17 giugno dalle 9 alle 18, alla Mostra mercato internazionale di orchidee botaniche ed ibride e piante particolari.

Il fiore dell’orchidea ha un fascino particolare ed una bellezza unica, esteticamente perfetto tanto che ha simboleggiato da secoli la raffinatezza, l’eleganza, l’armonia, la bellezza ma anche e soprattutto la passione, la sensualità e l’amore. Nel linguaggio dei fiori l’orchidea significa un ringraziamento per la concessione d’amore.

“Saranno due giornate all’insegna della bellezza, delle orchidee e della solidarietà – commenta la presidente di Team for children Vicenza Onlus, Coralba Scarrico – in cui faremo conoscere i nostri progetti ed i risultati messi a segno. Inoltre, metteremo a disposizione dei visitatori i nostri gadget solidali, per raccogliere fondi per le iniziative ed attività in programma”.