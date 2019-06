MONTECCHIO M. – Rinviata la Coppa dei Castelli

La Coppa dei Castelli 2019, terzo appuntamento motoristico di regolarità per auto storiche e moderne, organizzato dal Rally Club di Isola Vicentina in collaborazione con la Pro Loco Alte Montecchio e con il patrocinio della città castellana, non si svolgerà domenica 16 giugno ma è stata rinviata a domenica 23 giugno e avrà come fulcro sempre Piazza Carli.

Quest’anno il programma sarà arricchito da una prova cronometrata alla partenza, particolarmente spettacolare. Le verifiche tecniche sono in programma dalle 8 alle 10, la prima partenza è fissata alle 11 e il primo arrivo alle 15,30. La manifestazione motoristica si concluderà alle 17 con le premiazioni.