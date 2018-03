MONTECCHIO M. – “PalcoLibero in Città” per un’estate all’insegna della cultura

In vista della prossima estate torna anche quest’anno il bando “PalcoLibero in Città”, promosso dalla Città di Montecchio Maggiore, Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni, per promuovere la realizzazione di progetti culturali proposti da enti e associazioni, società, gruppi anche non formalmente costituiti, parrocchie, comitati o singoli cittadini. Attraverso il bando saranno selezionate proposte per dar vita ad un cartellone estivo di iniziative, denominato appunto “PalcoLibero in Città”, che si andrà ad affiancare alla programmazione culturale dell’Amministrazione comunale, la quale offrirà agli organizzatori supporto nella logistica, nella promozione e un eventuale contributo economico. Nel dettaglio, il Comune metterà a disposizione dei progetti selezionati una pedana presso il giardino della Biblioteca Civica in via San Bernardino per il periodo 15 giugno – 15 settembre e altri eventuali spazi pubblici (parchi pubblici, area esterna e palco del Castello di Romeo, tensostruttura di Piazza Marconi, anfiteatro di Piazza Fraccon, altre piazze). Le discipline oggetto del bando sono la musica, la danza, il teatro, l’arte e il cinema. I progetti dovranno essere presentati, secondo apposita modulistica scaricabile dal sito www.comune.montecchio-maggiore.vi.it, entro il 30 aprile 2018 alle ore 12.00 all’Ufficio Protocollo del Comune o inviati a mezzo mail all’indirizzo comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it. Una commissione appositamente nominata con provvedimento di Giunta valuterà i progetti secondo alcuni specifici criteri e l’esito della selezione, con i progetti approvati e ammessi al finanziamento, sarà comunicato a tutti i candidati a mezzo mail entro lunedì 7 maggio 2018.