MONTECCHIO M. – Il recordman della bici in città

Tappa montecchiana oggi per Janus River, l’81enne che da 18 anni sta girando il mondo in bicicletta e che ha già visitato 154 Paesi percorrendo finora oltre 400.000 km. Il recordman sui pedali dopo aver incontrato i bambini della scuola primaria “Manzoni” è giunto in Municipio, dove è stato accolto dal sindaco Milena Cecchetto e dall’assessore Maria Paola Stocchero. Nel pomeriggio verrà accompagnato dai responsabili della Pro Loco alla scoperta di Villa Cordellina Lombardi, dei Castelli di Giulietta e Romeo e della Fondazione Bisazza. River potrà quindi essere ambasciatore delle bellezze di Montecchio Maggiore nel suo interminabile viaggio che lo vedrà nelle prossime settimane percorrere le strade del Veneto, scendere lo stivale lungo l’Adriatico, risalirlo lungo il Tirreno e imbarcarsi in una nave bananiera che lo porterà in Sudamerica.