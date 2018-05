MONTECCHIO M. -“Aiutiamo-Ci”, la decima edizione della raccolta alimentare

Edizione numero 10 per la raccolta alimentare “Aiutiamo-Ci” promossa dall’Assessorato al Sociale della Città di Montecchio Maggiore. L’appuntamento con questa nuova giornata all’insegna della solidarietà è sabato 19 maggio, quando i clienti dei supermercati Interspar, Alì, G.B. Ramonda e Tosano potranno consegnare parte della loro spesa alle decine di volontari coinvolti tra Gruppo Solidarietà, San Vincenzo, Alpini Alte e Montecchio Maggiore, Scout CNGEI e Agesci, Lions e Parrocchia di San Paolo.

Sarà possibile donare pasta, legumi in scatola, tonno e carne in scatola, riso, latte a lunga conservazione, zucchero, alimenti per l’infanzia, pelati, sughi e olio: gli alimenti raccolti saranno distribuiti tra i cittadini di Montecchio Maggiore che a causa della crisi economica o per la perdita di lavoro si trovano in situazioni di disagio e che per tale motivo sono stati segnalati ai Servizi Sociali o alle parrocchie.

Si tratta di un servizio aggiuntivo rispetto al banco alimentare nazionale, con la particolarità che tutto il materiale raccolto sarà appunto destinato esclusivamente a famiglie di Montecchio Maggiore.

Nelle nove precedenti edizioni sono circa 500 i quintali di alimenti distribuiti tra i cittadini montecchiani bisognosi.

“Se le edizioni della raccolta alimentare sono già dieci – commenta il sindaco Milena Cecchetto – significa che i montecchiani hanno sempre manifestato una grandissima generosità e per questo ringraziamo tutti loro, i volontari e i supermercati coinvolti”.

“In ogni edizione sono stati circa 50 i quintali di alimenti raccolti – afferma l’assessore al sociale Carlo Colalto -, poi distribuiti alle famiglie che si trovano in difficoltà economica: un grande lavoro di squadra tra Comune, associazioni e parrocchie, che testimonia la rete di solidarietà presente nella nostra città”.