METEO VENETO – Previsioni Arpav per il weekend

Evoluzione generale

La pressione è in aumento ma la circolazione non arriverà a divenire nettamente anticiclonica almeno fino a lunedì; su rilievi e zone limitrofe tempo variabile e a tratti instabile, sulla pianura cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Tempo previsto

venerdì 18. Fino al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sul Bellunese alternanza di nuvole e rasserenamenti; dal pomeriggio su rilievi e zone limitrofe annuvolamenti e schiarite, altrove sempre sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Fino a metà giornata assenti. Nel pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) sui monti per rovesci/temporali sparsi e bassa (5-25%) su pedemontana e zone limitrofe per rovesci/temporali locali, altrove assenti. Di sera probabilità bassa (5-25%) su zone montane e pedemontane per rovesci/temporali locali, altrove assenti.

Temperature. Rispetto a giovedì saranno stazionarie fino al primo mattino e in aumento leggero o moderato in seguito, prossime alla norma.

Venti. In prevalenza deboli e a tratti moderati, in alta montagna da nord e altrove con direzione variabile.

Mare. Calmo o poco mosso.

sabato 19. Su rilievi e zone limitrofe alternanza di nuvole e rasserenamenti, altrove cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Fino al mattino e di sera ovunque assenti. Nel pomeriggio sui monti probabilità media-bassa (25-50%) per rovesci/temporali sparsi, sulla pedemontana probabilità bassa (5-25%) per rovesci/temporali locali, altrove assenti.

Temperature. Rispetto a venerdì sulla pianura saranno stazionarie di notte e in aumento leggero o moderato di giorno, sui monti in aumento leggero o moderato nelle ore notturne e stazionarie nelle ore diurne.

Venti. In prevalenza deboli e a tratti moderati, in alta montagna da sud e altrove con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Tendenza

domenica 20. Sulla pianura cielo sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, di sera alternanza di nuvole e rasserenamenti con qualche pioggia in prossimità dei rilievi. Sui monti anuvolamenti e schiarite, dal pomeriggio rovesci/temporali locali. Temperature in aumento.

lunedì 21. Alternanza di nuvole e rasserenamenti, dal pomeriggio alcune piogge, temperature in aumento di notte e senza variazioni di rilievo di giorno. Pre