Mercatino di Natale, pubblicato il bando per l’organizzazione nel triennio 2019-2021

Il Comune intende individuare il soggetto organizzatore del tradizionale mercatino di Natale in programma nel triennio 2019-2021 (con possibilità di proroga per un ulteriore biennio), dal 7 dicembre al 6 gennaio, nelle vie e nelle piazze del centro storico: corso Fogazzaro, piazza San Lorenzo, contra’ Cesare Battisti e corso Palladio.

“La scelta di pubblicare un bando per l’organizzazione triennale, anziché annuale, del mercatino di Natale indica la volontà dell’amministrazione di rendere ricorrente l’iniziativa, inserita nell’ambito di una programmazione a lungo termine degli eventi del centro storico – ha spiegato l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine –. Sarà un mercatino tipicamente Natalizio, con la merceologia dei prodotti in vendita improntata sul Natale: figure e accessori per presepi, addobbi per l’albero di Natale, candele e oggetti in cera, articoli da regalo Natalizi, etc. Per incentivare la partecipazione al mercatino, abbiamo previsto il pagamento della Cosap al 50 per cento. Contiamo di individuare l’aggiudicatario entro fine agosto”.

Il canone annuo a base d’asta è di 1.500 euro.

L’offerta va presentata a mano all’ufficio protocollo o tramite raccomandata a/r o corriere privato entro lunedì 29 luglio, ore 12, all’indirizzo: Comune di Vicenza, corso Palladio 98, 36100 Vicenza.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.