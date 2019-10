Mercatino di Natale, assegnata la gestione per i prossimi tre anni

Studioventisette srl, società di Verona, si è aggiudicato la gestione del mercatino di Natale. L’avviso pubblicato dal servizio Servizio Suap – Edilizia privata, Turismo, Manifestazioni prevede che il vincitore allestisca il tradizionale mercatino dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (e per i due anni successivi) in centro storico: corso Fogazzaro, piazza San Lorenzo, contra’ Cesare Battisti e corso Palladio.

“Abbiamo finalmente raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti: definire una programmazione a lungo termine di uno degli eventi in programma in centro storico nel periodo natalizio per una migliore organizzazione e per una efficace informazione turistica – sottolinea l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine -. Questo è il metodo con cui intendiamo procedere anche per altre iniziative. A breve daremo anche altre anticipazioni di quella che sarà l’atmosfera che si potrà assaporare in città per il Natale 2019, con delle interessanti novità che sapranno rendere Vicenza appetibile dal punto di vista turistico, in previsione anche della prima grande mostra del nuovo ciclo che aprirà il 6 dicembre in Basilica palladiana, Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi”.

Per incentivare la partecipazione all’avviso, per il quale sono arrivate tre proposte, la Cosap è stata ridotta del 50%.

I mercatini proporranno una selezione dei migliori prodotti di artigianato, hand-made, antiquariato e vintage, specialità enogastronomiche della tradizione. Inoltre spettacoli, laboratori, magia e tante sorprese.

Rimarranno aperti dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 19, venerdì, sabato e prefestivi dalle 10 a mezzanotte, domenica e festivi dalle 10 alle 22.

In piazza San Lorenzo sarà allestito il villaggio, aperto dal venerdì alla domenica, nei giorni festivi e nei prefestivi, dedicato all’artigianato creativo con incontri, laboratori e spettacoli.

Informazioni più dettagliate verranno fornite prossimamente.