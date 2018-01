MARANO V.NO – Scontro auto-bici: minorenne ferito

Verso le ore 07.50 di stamattina una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta in via S. Angelo di Marano Vicentino per il rilievo di un sinistro stradale con feriti. Un minorenne, alla guida del suo velocipede, per ragioni ancora al vaglio della Polizia Locale, si è scontrato contro un’autovettura Fiat 500 condotta da una trentenne del posto. A seguito dell’urto il ragazzo è stato sbalzato a terra, di fronte all’autovettura. Sul posto, immediatamente una pattuglia della Polizia Locale e un’ambulanza del vicino nosocomio di Santorso, per le prime cure del caso. Sono ancora in corso accertamenti sanitari nei confronti del minore anche se, fortunatamente, le condizioni del giovane non destano particolari preoccupazioni.