MARANO V.NO – Il Comune aderisce alla Giornata mondiale contro l’omofobia

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia – che dal 2004 si celebra il 17 maggio di ogni anno – l’amministrazione comunale di Marano appenderà uno striscione fuori dal municipio, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e tramettere il messaggio dell’importanza di costruire una comunità sempre aperta, plurale e solidale. “L’amministrazione comunale é al fianco di chi si batte per promuovere una società libera da violenze, intolleranze e discriminazioni omofobe – commenta il sindaco, Marco Guzzonato -. I diritti civili e la dignità di ciascuna persona umana vanno conquistati, difesi protetti nell’interesse di tutti”. lnoltre, Marano è uno dei Comuni che ha dato la sua adesione al Padova Pride 2018 (www.padovapride.it), il cui motto quest’anno è #maipiùsenza, per arrivare ad annullare “quei ‘senza’ che ancora ci separano da una condizione di piena libertà e di parità dei diritti”, come scrivono gli organizzatori. “Mai più senza volto, mai più senza identità. Mai più senza diritti, salute e libertà di scegliere ciò che è giusto per sé. Mai più senza un’educazione basata sui valori di uguaglianza, tolleranza e integrazione”. “Per la prima volta il Comune di Marano aderisce a un Pride – aggiunge l’assessore ai Servizi alla persona e alla famiglia e alla Tutela delle minoranze e multiculturalità, Maria Paola Sbalchiero -. Pensiamo sia un’adesione molto importante, perché siamo convinti che per tutti debba esserci la garanzia dei diritti e pari dignità. La famiglia si trova ovunque c’è amore, senza discriminazioni”.