Mappa Covid Europa, il Veneto in ‘rosso scuro’

Veneto, Emilia Romagna, Friuli e Alto Adige in rosso scuro. E’ quanto appare dalla mappa presentata dai commissari Ue per la Giustizia, Didier Reynders, e per gli Affari Interni, Ylva Johansson, relativa agli spostamenti all’interno e all’esterno dell’Unione Europea per migliorare il coordinamento tra i Paesi membri.

La Commissione Ue ha proposto che tutti i viaggi non essenziali siano “fortemente scoraggiati finché la situazione epidemiologica non sia migliorata considerevolmente“. Nelle aree indicate in rosso scuro gli Stati devono prevedere test in partenza ed arrivo. Test che dovrebbero essere previsti anche nelle aree arancioni, rosse o grigie”.

La Commissione Ue propone l’aggiunta di un nuovo colore, il rosso scuro, alla mappa del rischio del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) “per riflettere l’alto livello di infezioni parzialmente legate a nuove varianti di coronavirus”, ha annunciato il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders, presentando la proposta della Commissione Ue sui viaggi dentro e fuori ai confini Ue. “La nuova categoria” di rischio “si applica alle aree in cui il tasso di notifica delle infezioni di 14 giorni è di 500 o più”, ha aggiunto. Resta da chiedersi quanto possano essere validi i dati su cui si basa questa mappa considerando l’estrema variabilità dell’andamento del contagio covid secondo il quale in questi ultimi giorni vi sono regioni colpite allo stesso modo, se non peggio, del Veneto.