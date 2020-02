Le verdure di stagione protagoniste al mercato coperto di Campagna Amica

Chi non ha mai cucinato e mangiato cavoli e broccoli? Cotti o crudi, vengono usati per antipasti creativi, ottimi primi piatti, secondi saporiti ed insalate salutari. Quando ci si trova nel settore dell’ortofrutta dei vari punti vendita si rimane sempre ammaliati dalle tantissime e differenti varietà di questi preziosi vegetali, che cambiano per forma, colore, profumo, consistenza e, ovviamente, sapore. Insomma, tutti li conoscono e li sanno cucinare, eppure in pochi ne conoscono le proprietà benefiche.

Per questo Campagna Amica Vicenza ha deciso di puntare i riflettori su di loro, in questo weekend di metà febbraio, per scoprire dei prodotti non troppo utilizzati, specie dai giovani ai fornelli e, soprattutto, per scaldare un po’ il cuore con qualche piatto caldo.

“E pensare che fino a non molto tempo fa venivano considerati alimenti poveri, carenti di sostanze nutritive e, per giunta, dall’odore assai sgradevole. Fortunatamente – commenta il presidente provinciale di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – negli ultimi anni le loro qualità nutrizionali sono state rivalutate e molti studi hanno messo in evidenza insospettate proprietà nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei tumori dell’apparato digerente”.

Così sabato 15 febbraio alle 11 al mercato coperto, in contra’ Cordenons 4 a Vicenza, in occasione dell’evento “Broccolo bassanese, un fiore in cucina”, verrà scoperto questo straordinario prodotto tipico del territorio, che può essere proposto ed elaborato in sfiziose ricette della tradizione.

Tradizione ed innovazione, però, vanno sempre di pari passo. Per questo le ricette che i produttori del mercato di Campagna Amica proporranno ai visitatori del mercato coperto di Vicenza saranno caratterizzate da un pizzico di estro, fondamentale per stuzzicare curiosità ed appetito.

Domenica 16 febbraio alle 11, infatti, verrà lanciata “La ribollita alla veneta” dell’azienda agricola Cantonà. Una straordinaria interpretazione gastronomica a partire da cavolo nero, cavolo cappuccio e cannellini della tradizione veneta.

Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.