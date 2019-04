L’Acqua Recoaro è il “Progetto dell’Anno 2018”

Refresco, multinazionale olandese proprietaria dello stabilimento di Recoaro a partire dal 2017, ha puntato fin da subito a un rilancio del marchio Recoaro a 360°, in grado di riaffermarne la forte storicità, sottolineando al contempo lo spirito innovativo di un brand dinamico e in continua evoluzione, proiettato verso il futuro.

Un progetto ambizioso e di successo, che è stato premiato oggi da Confindustria Vicenzacome Progetto dell’Anno 2018, un riconoscimentoprestigioso nato con il proposito di valorizzare le imprese eccellenti dell’agroalimentare della provincia di Vicenza che abbiano concretizzato progetti particolarmente significativi per il territorio e per la società.

Situato nella vallata di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, lo stabilimento dell’Acqua Recoaro rappresenta una delle realtà produttive più importanti della zona. In attività fin dal 1927, è divenuto un caposaldo dell’economia recoarese, l’emblema stesso delle antiche origini delle fonti, l’orgoglio e la tradizione degli abitanti locali: ogni sua bottiglia è il simbolo del territorio.

Grazie ai massicci investimenti realizzati a favore dello storico stabilimento e delle linee di produzione (per oltre 11 milioni di euro), nel corso dell’ultimo anno sono stati quasi raddoppiati i volumi raggiungendo i 200 milioni di pezzi venduti, e aumentate le assunzioni portando l’organico a 125 persone nel periodo estivo.

Gli investimenti rivolti all’innovazione tecnologica hanno portato all’ampliamento del portfolio prodotti a marchio Recoaro con il lancio sul mercato di diverse nuove referenze. La linea di bibitegassate Recoaro Bio ha fatto incontrare la tradizione con il mondo del biologico grazie al recupero delle ricette originali e all’utilizzo di estratti in linea con i più moderni trend di consumo: Chinotto, Limonata con estratto di zenzero e Aranciata con estratto di bergamotto, in un packaging studiato ad hoc.

Per quanto riguarda l’acqua minerale, la nuova bottiglia in vetro Vanity dedicata al canale Ho.Re.Ca rappresenta invece un omaggio alla tradizione che si veste di modernità: Acqua Recoaro, che vive nei ristoranti d’Italia da quasi un secolo, torna sulle loro tavole con un design che rende la bottiglia una vera e propria icona di stile senza tempo.Anche la gammadelle bottiglie di acqua minerale in PET a marchio Recoaro ha subito un importante restyling.

Nel corso del 2018 sono state inoltre intraprese diverse attività rilevanti anche a livello mediatico e di comunicazione, che hanno portato il brand Recoaro e i suoi prodotti all’attenzione del grande pubblico anche oltre i confini regionali: dalle sponsorship di eventi e realtà a livello locale e nazionale sia in ambito sport che in ambito food (es. Expo per lo Sport, Festival dello Sport di Gazzetta, Asiago Hockey, L.R. Vicenza Calcio, Guide “I Cento 2019”), agli investimenti pubblicitari in televisione a livello nazionale sul Meteo, fino alle attivazioni digital con testimonial d’eccezione come Ellen Hidding, che hanno saputo esaltare al meglio non solo il marchio Recoaro, ma anche il suo territorio d’origine.

All’interno dello stabilimento di Recoaro Terme è cresciuto notevolmente il comparto del co-packing e private lable per primari marchi mondiali delle bevande e per buona parte della grande distribuzione.