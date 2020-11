La Caserma Ederle onora la Festa delle Forze Armate

Presso la Caserma Ederle di Vicenza, si è svolta ieri a mezzogiorno, nel

pieno rispetto dei decreti emanati per contenere il contagio da Covid-19,

una sobria cerimonia per commemorare il Giorno dell’Unità Nazionale e Festa

delle Forze Armate.

L’evento a porte chiuse è stato presenziato dal Generale di Divisione Andrew

Rohling, comandante U.S. Army Africa/SETAF. Erano presenti il Colonnello

Daniel Vogel, comandante della guarnigione U.S. Army Italy, i Colonnelli

Michele Biasiutti e Umberto D’Andria per il comando italiano, il Colonnello

Kenneth Burgess, comandante della 173ma Brigata di Fanteria Aviotrasportata,

il T. Colonnello Walter Rossaro e il T. Colonnello Francesco Provvidenza

del Comando Carabinieri SETAF in rappresentanza della comunità americana di

Vicenza.

Ricordando il significato della ricorrenza, il Colonnello Biasiutti ha letto

il messaggio augurale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Le

Forze Armate, forti di una lunga storia – che si identifica con quella

d’Italia – si confermano strumento che contribuisce instancabilmente alla

difesa e alla sicurezza della Repubblica e al rafforzamento del ruolo

significativo assolto dall’Italia nel contesto internazionale per la pace e

la collaborazione, in coerenza con i principi della nostra Costituzione”.