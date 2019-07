Koine torna in Fiera a Vicenza già nel 2020

VA distanza di un solo anno dall’edizione che ne ha celebrato e decretato il trentennale dalla nascita, KOINE – XIX International Exhibition of Sacred Arts è pronta a riaprire i battenti già nel 2020, grazie alla svolta temporale decisa da Italian Exhibition Group che modifica le date della manifestazione e apre le porte del quartiere fieristico di Vicenza dal 26 al 28 aprile all’intera filiera internazionale del culto.

IEG annuncia contestualmente di avere assunto questa decisione a favore di espositori e buyers, posizionando strategicamente KOINE (che era e resta biennale) negli anni pari, nei quali manca una manifestazione internazionale dedicata al settore.

La diciannovesima edizione di KOINE, un evento che dal 1989 costituisce la rassegna più prestigiosa e innovativa per gli operatori del culto sia nel percorso espositivo sia convegnistico, gode del patrocinio della Diocesi di Vicenza e del supporto attivo della Conferenza Episcopale Italiana.

KOINE – XIX International Exhibition of Sacred Arts nel 2020 si presenterà dunque nuovamente agli operatori provenienti da tutto il mondo con il meglio della produzione nazionale e internazionale di articoli devozionali, con i prodotti per la liturgia, l’arredo, l’edilizia, il turismo religioso. E affiancheranno l’esposizione anche i focus di Koiné Ricerca sui contenuti più rilevanti per il settore, grazie all’impegno del Comitato Scientifico già al lavoro su mostre e incontri tematici che costituiscono un’occasione unica di confronto, approfondimento e verifica.