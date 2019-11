JRE, Alberto Basso di Trequarti eletto Responsabile Rapporti Associati e Partner

Alberto Basso, del ristorante Trequarti di Grancona, è l’unico vicentino nella board JRE Italia, con il ruolo di Responsabile Rapporti Associati e Partner. Inizia un nuovo triennio per JRE Italia, l’associazione internazionale che riunisce alcuni tra i migliori giovani chef di talento, accomunati dalla passione per la cucina e dalla volontà di trasmetterne valori e forza creativa. La compagine italiana, in occasione dell’annuale assemblea dei soci, ha scelto il suo nuovo presidente: Filippo Saporito, chef patron del Ristorante “La Leggenda dei Frati” di Firenze, e già Responsabile Europa, che succede a Luca Marchini portandone avanti progettualità di condivisione, crescita e dialogo.

“Era il 1998 quando, lavorando presso il ristorante “Arnolfo” del mio maestro Gaetano Trovato, ho avuto modo di conoscere il neonato gruppo di ristoratori di cui lo chef faceva parte – racconta Filippo Saporito – Una

Associazione di giovani talenti della cucina italiana, che si trovava nel segno dell’amicizia e del piacere di condividere idee e momenti insieme. “Talento e Passione” era il loro credo. Quando, io e mia moglie, aprimmo

il ristorante “La Leggenda dei Frati” nel 2002, il primo grande obiettivo fu quello di riuscire a fare parte di questa grande famiglia. Oggi sono chiamato a guidarla e lo farò con serietà, senza risparmiarmi, ma

soprattutto con la passione di chi mi ha preceduto, a cui va il mio ringraziamento più sentito per il lavoro svolto con grande passione e dedizione, e con quella di tutti gli Associati. Insieme a lui, oltre a Basso, ad affiancarlo nel compito di guidare la realtà JRE Italia, anche Daniel Canzian (39 anni), chef del Ristorante Daniel di Milano, nel ruolo di Vice presidente; Dario Guidi (32 anni), Antica Osteria Magenes a Barrate di Gaggiano – MI, e Stefano Di Gennaro (34 anni) Ristorante Quintessenza a Trani, come Responsabili dei Nuovi Ingressi; Riccardo De Prà (45 anni), Ristorante Dolada di Pieve D’Alpago, come Delegato Europeo.