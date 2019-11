Iniziati lavori al ponte ‘Giaron’ sul Costo di Asiago

In data 4 novembre sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria del ponte cosiddetto “Giaron” lungo la Strada Provinciale n. 349 Costo in Comune di Asiago, tra le località Ghertele e Termine, al chilometro 48+900 circa. Tale intervento, d’importo complessivo pari ad € 160.000, rientra all’interno di una serie di lavori mirati alla messa in sicurezza delle opere d’arte presenti lungo la rete stradale della Provincia di Vicenza, rete che ha uno sviluppo di oltre 1.200 chilometri e la cui gestione è in capo a Vi.abilità s.r.l.

L’opera è inserita nell’elenco OO.PP. anno 2019 della Provincia di Vicenza e risulta finanziata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi del D.M. n. 49 del 16/2/2018.

I lavori prevedono il sostanziale rifacimento del ponte esistente, che presenta un avanzato stato di degrado, problematiche relative allo smaltimento delle acque meteoriche ed una insufficiente larghezza della sezione stradale e la sua ricostruzione con un ponte quasi totalmente prefabbricato, con una sezione allargata di 6,50 metri, nuove barriere stradali e un nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Il nuovo ponte permetterà inoltre di aumentare la sezione idraulica in corrispondenza della valle attraversata, migliorando quindi le condizioni di deflusso in caso di eventi meteorici particolarmente intensi.

Per realizzare i lavori si è messo a punto un sistema costruttivo particolarmente veloce, che permetterà la chiusura della Strada Provinciale del Costo per meno di due settimane, riducendo al minimo possibile i disagi per l’utenza. Verranno infatti utilizzate delle lastre prefabbricate prodotte in stabilimento, le quali prevedono in cantiere solamente il montaggio con autogru e dei piccoli getti integrativi di collegamento.

I lavori, che sono iniziati il 4 novembre con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, prevedono nei primi giorni delle attività preparatorie e di impianto cantiere.

Solo dall’11 novembre la Strada sarà chiusa completamente al traffico veicolare in entrambe le direzioni, e rimarrà chiusa fino al giorno 24 novembre circa. Per raggiungere le località in Provincia di Trento le strade alternative consigliate sono la Strada Provinciale n. 350 Valdastico a ovest e la Strada Statale n. 47 Valsugana ad est.