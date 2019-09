In bici sul Grappa per dire “sì” ai vaccini

In bicicletta fino alla cima del Monte Grappa, per testimoniare l’importanza e l’efficacia delle vaccinazioni infantili: è questo il significato della partecipazione di un gruppo di pediatri, igienisti e operatori sanitari al Monte Grappa Bike Day, in programma sabato 7 settembre, con la maglia azzurra e rosa dell’Associazione Sportiva Dilettantistica VaccinarSì. Tra loro anche la dott.ssa Laura Ghiro, direttore dell’U.O.C. di Pediatria del San Bassiano, che spiega così la valenza dell’iniziativa: «Oggi più che mai è importante cogliere qualsiasi occasione per parlare dei vaccini e della loro importanza per tutelare la salute dei bambini e in generale la salute pubblica. Come Pediatria di Bassano quindi siamo ben felici di avere accolto l’invito a partecipare a questa iniziativa, che tra l’altro ha il grande merito di riunire insieme pediatri ospedalieri e pediatri di famiglia, oltre ad altri operatori sanitari. Perché è importante che il messaggio pro vaccini sia diffuso nel modo più ampio e condiviso possibile».

L’attività di sensibilizzazione condotta tramite l’ASD VaccinarSì rientra nell’ambito dell’omonimo progetto nazionale, a cura della Società Italiana di Igiene (SItI), che vede coinvolti riconosciuti esperti della materia e che si pone l’obiettivo di offrire, alla popolazione e agli operatori sanitari, gli elementi utili – corredati da riscontri scientifici – per poter scegliere di tutelare la salute propria e dei propri figli con tutte le vaccinazioni raccomandate. VaccinarSìha ottenuto il patrocinio del Ministero della Sanità, dell’Istituto Superiore di Sanità, di oltre 70 Aziende Sanitarie e la collaborazione della Federazione Italiana Medici Pediatri, della Federazione Italiana Medici di Famiglia e della Società Italiana di Pediatria. Per maggiori informazioni: www.vaccinarsi.org.