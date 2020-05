In arrivo Hoga Zait, il Festival Cimbro dell’estate 2020

Un’unione di forze tra professionisti di diversi settori: guide turistiche, un attore e un team di eventi. Così nasce il “Progetto Estate sicura con Hoga Zait, il Festival Cimbro” per l’ estate 2020 in Altopiano di Asiago.

Dal 2006 anni l’Amministrazione Comunale di Roana, nell’ambito delle iniziative proposte dall’Assessorato al Turismo e Cultura, promuove il festival in oggetto, nell’intenzione di proseguire una manifestazione che coinvolge da sempre tutta la popolazione, sia turista che residente.

La serie di eventi stutturati per questa edizione vogliono essere una soluzione a questa particolare estate di “convivenza” con il virus e proporre soluzioni di “turismo a distanza”. E così, dal 10 al 19 luglio, l’Altopiano si vestirà di tutti i colori e le tradizioni dei cimbri.

“Anche dai momenti più complessi si può imparare ed ideare qualcosa di “esclusivo” e “speciale”. Quest’anno sarà indispensabili la prenotazione per partecipare agli eventi, che saranno letteralmente delle esperienze speciali in natura a numero chiuso” – spiegano gli organizzatori.

Tutte le attività di HOGA ZAIT 2020 saranno svolte interamente all’aperto, garantendo Una guida specializzata “Asiago guide” per ogni piccolo gruppo di persone, una zona spettacolo teatrale a distanza a cura di Dream Show e una zona laboratori a cura di JeEvent con un animatrice per ogni nucleo familiare.

In ogni zona laboratorio i “gruppi-famiglia” troveranno un “KIT HOGA ZAIT” personale, che potranno poi portare a casa come ricordo dell’avventura, composto da tutto il materiale necessario per realizzare il laboratorio creativo; inoltre nella zona laboratorio le famiglie troveranno un “piccolo angolo salute” fornito di salviettine igienizzanti e gel lavamani .Tutte le attività saranno coordinate dal personale mantenendo le debite distanze ma garantendo divertimento e spensieratezza ai piccoli partecipanti.

Come richiesto dall’attuale decreto, infatti, sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherina durante i momenti di aggregazione (presentazione attività e suddivisione gruppi) per gli adulti e i bambini sopra i 6 anni.

Maggiori informazioni sulle date e sui luoghi degli eventi verrano comunicate tra poche settimane.

rptnb