Illustri Festival, la quarta edizione al via

L’illustrazione torna protagonista della scena artistica nazionale con la quarta edizione di Illustri Festival, che dal 18 maggio al 23 giugno 2019 (e per la sola mostra Illustrissima fino al 25 agosto) si prenderà la ribalta dei monumenti più belli e prestigiosi di Vicenza, Città Patrimonio Unesco.

La biennale che dal 2013 propone il meglio dell’illustrazione italiana, organizzata dall’associazione Illustri con l’assesorato alla cultura del Comune di Vicenza in collaborazione con Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo, rinnova la formula vincente delle tre esposizioni:

Illustri, la collettiva allestita in Basilica palladiana e dedicata a 11 artisti italiani già affermati; Illustrissima, lo sguardo internazionale del Festival, una personale della star dell’illustrazione mondiale Malika Favre, ospitata nelle sale di Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari; Saranno Illustri, la vetrina per 11 giovani autori emergenti, in Basilica palladiana.



Illustri

Basilica Palladiana, Vicenza – dal 18 maggio al 23 giugno 2019

Il “grande classico” del Festival, la mostra che celebra 11 illustratori italiani affermati a livello internazionale, che vantano prestigiose collaborazioni e importanti riconoscimenti.

I nomi degli artisti presenti in Basilica Palladiana: Emiliano Ponzi – Camilla Falsini – Elisa Seitzinger – Francesco Bongiorni – Anna and Elena Balbusso Twins – Manuele Fior – Marco Mazzoni – Ilaria Faccioli – Irene Rinaldi – Luca Font – Daniela Tieni

A questo link le bio degli artisti: https://www.illustrifestival.org/illustri



Illustrissima

Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Vicenza – dal 18 maggio al 25 agosto 2019

L’esposizione dedicata a un grande artista internazionale, come da tradizione allestita a Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, dopo le edizioni 2015 incentrata sulle opere di Pablo Lobato e 2017 su quelle di Noma Bar, celebra quest’anno Malika Favre, illustratrice e designer francese.

La mostra “Illustrissima” presenta 125 opere che esplorano a tutto campo la poliedrica produzione di Malika Favre e organizzate secondo quattro temi portanti, a ciascuno dei quali è dedicata una sala: La Donna, Il Viaggio, Cultura e Società, Erotica.

A questo link la bio dell’artista: https://www.illustrifestival.org/malikafavre

Saranno Illustri

Basilica Palladiana, Vicenza – dal 18 maggio al 23 giugno 2019

Il futuro della scena italiana è presentato dalla mostra “Saranno Illustri”. In Basilica Palladiana undici mini-personali dei talenti emergenti dell’illustrazione: Fausto Montanari – Andrea De Luca – Margherita Morotti – Flavia Sorrentino – Roberto Hikimi Blefari – Antonio Sortino – Cristina Amodeo – Giulia Pastorino – Andrea Chronopoulos – Michele Marconi – Elia Colombo

A questo link le bio degli artisti: https://www.illustrifestival.org/saranno-illustri





Gli altri appuntamenti



Cartaceo #01 – Carta: Materia Infinita. Un’affascinante avventura sospesa nel tempo, alla scoperta dei misteri della carta. Scritto da Gabriella Greison, con le meravigliose illustrazioni di Emiliano Ponzi, Cartaceo #01 è allestito nella Saletta degli Zavatteri in Basilica palladiana.

Lo straordinario ritorno di Burgo Group nelle sale di Illustri Festival, dopo il successo della mostra “Collezione Burgo” che nell’edizione 2017 portò a Vicenza opere originali di Lorenzo Mattotti, Moebius, Milton Glaser, Folon e molti altri.

La mostra è visitabile dal 18 maggio al 23 giugno 2019.

Bum market – Sarà una delle grandi giornate di Illustri Festival 2019: domenica 9 giugno dalle ore 11 alle 21 a Borgo Berga (piazza Pontelandolfo, Vicenza) una straordinaria mostra-mercato di illustrazione e momenti di intrattenimento per adulti e bambini.

Illustri off – Un ricco calendario di esposizioni, live performance, talk intorno al tema dell’illustrazione, organizzati e ospitati da gallerie d’arte, laboratori e spazi artistici della città.

In occasione della mostra personale di Malika Favre, Illustrissima, vengono proposte alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari quattro serate estive nel cortile, che ripercorrono le sezioni della mostra attraverso i filoni narrativi dell’esposizione.

La donna – L’Illustrissima Malika Favre. Venerdì 17 Maggio 2019, ore 19.00. Incontro con l’artista. Il punto di vista tutto al femminile sull’illustrazione, sul mondo e sulle persone.

Il viaggio – Girls Dolomites Basecamp. Venerdì 14 giugno 2019, ore 19.00. Una sceneggiatrice, una personal trainer e una consulente viaggi: incontro con un team tutto al femminile-

Erotica – L’arte della seduzione. Venerdì 26 luglio, ore 19.00. Il burlesque raccontato da dietro le quinte dal collettivo Hurly Burly, un gruppo di artisti, musicisti e performers.

Cultura e società – Women in film. Venerdì 23 agosto, ore 19.00. Un documentario diretto da Cristina Comencini e Roberto Moroni focalizzato sul ruolo delle donne nella società attraverso la televisione.