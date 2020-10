Il miglior panettone del mondo è padovano

E’ padovano il miglior panettone del mondo: a vincere l’ambito riconoscimento lo scorso weekend a Cinecittà (Roma) è stato Francesco Luni della Pasticceria Caffetteria Estense di Padova.

Erano oltre 300 i professionisti in gara, da tutto il mondo. La giuria del concorso ha giudicato il profumo, il taglio, la cottura, il gusto, la sofficità e l’alveolatura, ma anche la qualità delle materie prime scelte, la lievitazione, la presentazione e, non ultima, la capacità del pasticciere di comunicare il suo prodotto.

Questo straordinario panettone ha come ingredienti lo zucchero italiano di Pontelongo, il latte fieno Bio veneto, uova fresche da galline allevate a terra di Cervarese Santa Croce, miele italiano, farina dal piccolo Mulino storico di Rossano Veneto, tutti prodotti della tradizione che fanno la differenza e rendono il dolce inimitabile.