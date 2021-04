Il grande rientro: lunedì 6,5 milioni di studenti tornano in classe

Lunedì 12 aprile, in tutta Italia, torneranno a seguire le lezioni in presenza 6,5 milioni di studenti, circa l’ottanta percento del totale delle scuole statali e paritarie, comprese quelle dell’infanzia. In Veneto si tratta di più di mezzo milione di studenti.

In classe tornano i bambini degli asili, delle elementari e delle medie, mentre per gli studenti delle superiori resterà l’alternanza al 50% tra lezioni in presenza e didattica a distanza. Il capo del dipartimento del ministero dell’Istruzione Stefano Versari, come riportato dal Corriere della Sera, raccomanda comunque prudenza e di procedere al rientro con la massima cautela, senza forzare i tempi di rientro. L’obiettivo, in un momento così delicato, è quello di preservare studenti e personale scolastico, cercando di rendere il ritorno tra i banchi sicuro.