IEG – Pescare Show 2019 è anche Boating Show con i big della nautica

C’è grande attesa per le novità che Italian Exhibition Group ha in serbo per gli appassionati della nautica: la prossima edizione di PESCARE SHOW, infatti, il Salone internazionale che il prossimo 23, 24 e 25 febbraio riunisce il mondo della pesca sportiva nel Quartiere Fieristico di Vicenza, porterà nel capoluogo berico alcuni tra i più importanti player della nautica da pesca a livello mondiale. Il Padiglione 4 sarà interamente dedicato a Boating Show, un “salone nel salone” che in questa 4° edizione risulta ampliato per ospitare una spettacolare esposizione di imbarcazioni dalle prestazioni eccezionali. Tra gli stand i visitatori potranno ammirare dal vivo i motori di ultima generazione e le dotazioni elettroniche più avanzate, oltre a mezzi completamente equipaggiati per la pesca in mare e in acqua dolce. Al Custom, Brunswick Marine, Cantieri Nord Est, Focchi, Grady White, Honda Europe, Mercury Marine, Navionics, Parker, Raymarine Suzuki, 3B Craft, Wellcraft, Yamaha sono solo alcuni dei nomi eccellenti presenti in fiera, ai quali si aggiungono prestigiose new entry quali Alumarine, Campello Marine con il brand Boston Whaler, Evinrude e Seagame Sport Fisherman. Tra le novità annunciate dagli espositori ad oggi, Seagame 250 XTREME è la proposta di Seagame Sport Fisherman (Hall 4, stand 243), e sarà presentata in anteprima a PESCARE SHOW. Definita una vera “Fishing Machine”, può affrontare le battute di pesca più estreme, garantendo al pescatore strutture rinforzate, maggiore spazio operativo e grandi vasche per il pescato. Da Milesi Group (Hall 4, stand 252) i visitatori di PESCARE Show potranno ammirare diverse imbarcazioni, ad iniziare dalla Merry Fisher 605 Marlin del cantiere Jeanneau, per la prima volta esposta in Italia. Di Jeanneau anche il Cap Camarat 6.5WA serie3, poi il gommone Valiant 630 “Black Carbon” con Pack Fishing e la nuova gamma 2019 by Mercury. Inoltre, in qualità di importatore e distributore per l’Italia, il gruppo porterà le imbarcazioni in alluminio Marine con il modello 500 Fish nella versione Bass Boat alla sua prima uscita ufficiale. In via di definizione il programma di eventi a cui i giganti dell’elettronica per la navigazione stanno lavorando per animare i tre giorni di fiera. Si prepara il grande ritorno della Garmin Fishing Academy, con Antonello Salvi a condurre una serrata sessione giornaliera di dimostrazioni tecniche che avranno per protagonisti gli atleti del Garmin Fishing Team al completo. Presso lo stand del brand americano della navigazione satellitare Garmin (Hall 4, stand 120 – 130) anche le ultime novità di prodotto: dai chartplotter di ultima generazione con modulo ecoscandaglio integrato al trasduttore di ultima generazione Panoptix LiveScope™ System per scansionare e visualizzare in tempo reale e con risoluzione estremamente realistica tutto ciò che è davanti o sotto all’imbarcazione. Sabato 23 e domenica 24 febbraio, alle ore 11:00 e alle ore 15:30, l’appuntamento è allo stand Navico (Hall 4, stand 240). La multinazionale leader mondiale nella produzione di elettronica nautica presenterà ufficialmente la nuova gamma prodotti per pesca Lowrance e Simrad che offrono innovative funzionalità per i pescatori: dalla cartografia e connettività real-time via smartphone della serie top di gamma HDS Live, ai display stand alone Elite Ti2 con connettività wireless, fino all’ultima innovazione per i radar a compressione d’impulso, Simrad Halo 24, unico radar al mondo in grado di offrire una visione in tempo reale davanti all’imbarcazione in tempo reale, fino a 48miglia nautiche. Per il marchio Naviop, invece, la novità in mostra sarà il sistema integrato Loop, che fornisce un accesso completo ai sistemi di monitoraggio e controllo, insieme a una lista di sofisticati sistemi di navigazione in continua espansione. Furuno punterà sulla presentazione ufficiale della barca AL30 del Jack Sparrow Big Game Team, ospite dello stand in fiera (Hall. 4, stand 100 – 110), assieme a Quick e Suzuki. Grazie al top della tecnologia e del design, dell’estetica e delle prestazioni, il 30 piedi Alcustom si fa notare, non solo tra gli addetti ai lavori. Alcustom sarà in fiera con un altro fiore all’occhiello: AL19, fisherman di sei metri in fibra di carbonio con allestimento top dotato di T-top in alluminio marino preanodizzato (con radio box e 4 portacanne) e flaps Lenco. Su specifica richiesta del proprietario la motorizzazione, super sportiva, è affidata ad un performante Suzuki DF115A. Per vederlo dal vivo il riferimento è proprio lo stand della casa giapponese. Presso lo stand Suzuki (Hall 4, stand 220 – 230), oltre alla possibilità di toccare con mano alcuni dei motori fuoribordo della gamma, il meglio della tecnologia nei fuoribordo 4 Tempi, nelle tre giornate della manifestazione si potrà incontrare anche il Suzuki Fishing Team, una squadra di pescatori sportivi professionisti che primeggiano nelle gare, in diverse specialità, e ammirare alcune delle imbarcazioni che utilizzano nei vari tournament. Oltre ai fuoribordo, saranno protagoniste le imbarcazioni da pesca: barche in vetroresina, gommoni, scafi in alluminio, fishing machine estremamente tecniche, che assieme ai motori Suzuki rappresentano il miglior connubio per poter competere al meglio con ogni situazione meteo marina e con ogni preda. Spazio, infine, per la buona cucina. Sabato e domenica, a partire dalle 12.00, lo chef Antonio Stabellini prenderà tutti per gola con un cooking show presso lo stand di Fishing Academy & Cuisine (Hall 4, stand 133), la prima scuola di pesca e cucina in mare d’Italia fondata dallo chef pescatore Andrea Bottacin che si presenta in fiera per la prima volta. L’evento è organizzato in collaborazione con BAKE OFF Italiana per illustrare le caratteristiche di un innovativo forno che si adatta ad ogni tipo di imbarcazione e permette di programmare la cottura simultanea di diverse pietanze. Sponsor sono anche Diemme Caffè e Roberto Industria Alimentare.