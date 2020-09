IEG: in anteprima a VOICE i global trend decisivi del settore gioielliero

Blending culturale, spiritualità e gender fluid sono le parole chiave per cogliere i trend della gioielleria del futuro. Trendvision Jewellery + Forecasting, il primo Osservatorio indipendente di Italian Exhibition Group (IEG) specializzato nel forecasting del gioiello, sintetizza così le tendenze più influenti per il settore approfondite dal vivo a VOICE – Vicenzaoro International Community Event (12-14 settembre 2020) nel quartiere fieristico di Vicenza durante TV Talk: Predictions 2021-22. Emerging Phenomena, Panorama and Forecast 2022, seminario in programma lunedì 14 settembre alle 14.30 trasmesso anche in streaming sul sito e sui profili YouTube e Facebook della manifestazione.

Il gioiello della ripartenza incorpora l’artigianalità delle tecniche tradizionali di India, Europa e Sud America rivisitate dai giovani designer emergenti. Mira a instillare una nuova spiritualità in chi lo indossa, un’esperienza della trascendenza che si manifesta attraverso talismani e amuleti, espressione di un approccio olistico alla vita. Supera le divisioni di genere, proponendosi al singolo individuo e allineandosi al suo intendere la vita, rifiutando ogni caratterizzazione forzosa e opprimente.

In uno scenario necessariamente impattato dalla pandemia globale, le rivoluzioni innescate dal #MeToo e dal movimento per la sensibilizzazione sui cambiamenti climatici spingono verso l’etica e la sostenibilità, valori condivisi da Millennial e Gen Z. Istanze che prendono forma nelle nuove creazioni del comparto orafo-gioielliero.

Il gioiello del rilancio, più che essere un mero oggetto, propone un’esperienza: una rinnovata attenzione al processo di creazione racconta la contemporaneità con tecniche innovative, giochi di contrasti tra smalti, pietre naturali colorate, vetri e ceramiche. Una realtà che è contaminazione continua, fusione, sinergia e dialogo, in cui vige la consapevolezza che la ripresa dovrà valorizzare tutte le parti dell’insieme, attraverso una fusione virtuosa e rispettosa.

Di questo e di molto altro si parla sul palcoscenico interattivo allestito nel cuore della Hall 7, The Stage of Voice, con Paola De Luca, Founder e Creative Director di Trendvision Jewellery + Forecasting, e David Brough,Founder ed Editor in Chief di Jewellery Outlook, presentatori dell’evento e moderatori nei momenti di talk-show che vedranno la partecipazione ditop influencer, designer, esperti di tendenze e giornalisti.I dettagli sull’evento al seguente link. A seguire la presentazione del 19° “The Jewellery Trendbook 2022+”, vera e propria bibbia per il mercato internazionale del settore che vuole guardare a fenomeni emergenti ed evoluzione dei consumi dei prossimi 18 mesi.

Con VOICE, dunque, IEG offre un’analisi approfondita e puntuale sui trend che nel prossimo futuro interesseranno il comparto orafo gioielliero, strategica per il rilancio di un settore che si rialza e si rimette in moto con occhi nuovi, con inedita creatività, con la voglia di guardare verso orizzonti inesplorati.