IEG – Al Vicenza Convention Centre 2018 con un grande segno “più” 

Il 2018 si chiude più che positivamente per il Vicenza Convention Centre (ViCC) di Italian Exhibition Group. Il confronto statistico e di numeri, tra 2017 e 2018, registra aumenti di partecipanti e presenze. Si passa dai 40mila partecipanti del 2017 agli oltre 66mila degli ultimi 12 mesi. Soprattutto, si assiste a un vero boom delle presenze richiamate in città. Praticamente raddoppiate in un anno: da 64mila a più di 133mila. I numeri valgono un segno più del 107,12%.

I dati evidenziano la crescita di congressi e eventi di portata nazionale, quindi di maggiore durata e a maggiore affluenza partecipanti. Risultato ottenuto grazie alle nuove strategie di promozione e marketing adottate da ViCC, in grado di raccogliere l’attenzione delle grandi agenzie italiane della meeting industry. Senza dimenticare il valore dei recenti lavori di restyling estetico e funzionale che, per quanto riguarda il ViCC hanno coinvolto foyer e aree comuni, la zona ristorante e bar e il sistema di comunicazione digitale interno.

Il tutto, accompagnato dalla proficua sinergia di politiche commerciali e di presenza sul mercato realizzate con il “Palacongressi” IEG di Rimini. Grazie a questa collaborazione, tra giugno e luglio, la città del Palladio ha accolto per la prima volta 4 appuntamenti spirituali dei “Testimoni di Geova”, a cui hanno partecipato complessivamente oltre 28 mila persone, che hanno già confermato la presenza in città e a ViCC anche per il 2019. È un esempio dei nuovi risultati ottenuti sul piano della fidelizzazione dei clienti, che consente una positiva ricaduta in termini di presenze e i pernottamenti sul territorio. Anche in periodi di minore occupazione del sistema alberghiero, quali i primi mesi dell’estate.

Da segnalare, tra le molte manifestazioni 2018: “MARKETERs Festival”, evento di formazione e networking ospitato negli anni scorsi a Milano, l’appuntamento della Regione Veneto “Capitale Umano e Innovazione” e la crescita di un appuntamento medico scientifico tradizionale per la città: il “Vicenza Course on AKI & CRRT”, Congresso mondiale organizzato e diretto dal professore ordinario di nefrologia Claudio Ronco, direttore della Clinica Universitaria di nefrologia di Vicenza e dell’International Renal Research Institute of Vicenza (IRRIV).