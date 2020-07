Giovani Valdagnesi nel mondo con “On the road”

On the Road è un ciclo di video-interviste realizzate da Progetto Giovani Valdagno, Punto Locale Eurodesk.

Lo Staff di Progetto Giovani ha contattato ragazzi e ragazze che, spesso anche grazie al supporto del servizio, hanno vissuto un’esperienza all’estero.

All’appello hanno risposto una decina di ragazzi che si sono resi disponibili a raccontare com’è iniziato il viaggio, da dove sono partiti e quali difficoltà hanno incontrato lungo la strada.

Racconti che parlano di giovani della vallata dell’Agno che hanno oltrepassato i confini senza esitazione, per vivere esperienze di lavoro, di studio, di volontariato in un mondo a volte completamente diverso, a volte simile ma sempre inaspettato.

Non mancano consigli a chi ha in progetto di partire e una bella carrellata di tutti i lati positivi che un’esperienza all’estero sa portare: aumento delle competenze, autostima, autonomia, intraprendenza… tutte qualità importanti per il percorso di crescita di un giovane, oltre che competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro, indipendentemente dalla professione.

L’obiettivo di questa iniziativa è raccontare come i progetti e le proposte di mobilità all’estero sono occasioni da prendere al volo, per dare forma alla propria persona e al proprio futuro.

Il richiamo a ‘On the road’ di Kerouac è forse scontato, come spesso è prevedibile pensare che oggi un giovane viaggi, voli altrove.

Con queste interviste ci chiediamo anche questo.

È davvero così sottinteso, partire e andare?

Dal 1° luglio ogni mercoledì alle ore 15.00 l’appuntamento è su Instagram TV pg_valdagno e sulla pagina Facebook Progetto Giovani Valdagno, con le prime 5 video interviste. Questi i protagonisti:

Lucia Soldà, mercoledì 1 luglio;

Danilo Basto, mercoledì 8 luglio;

Cristina Besco, mercoledì 15 luglio;

Michele Cailotto, mercoledì 22 luglio;

Letizia Talin, mercoledì 29 luglio.