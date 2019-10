Gioca contro l’Asiago, torna a casa e viene ucciso in una strage di gelosia: sconvolto il mondo dell’Hockey

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La strage per gelosia di Kitzbuhel (Austria) di domenica notte sconvolge anche il mondo dell’Hockey perché una delle vittime, Florian Janny, era portiere della squadra cittadina di Hockey su ghiaccio ed aveva da poco giocato contro l’Asiago.

A scatenare l’inferno è stato Andreas E. , 25enne che non aveva accettato che la 19enne Nadine, fidanzata con Janny, l’avesse abbandonato. Ha ucciso quindi la ragazza, Janny e tutta la famiglia di lei (padre, madre e fratello), presentandosi nella loro abitazione armato di pistola.

Si è poi presentato alla polizia confessando il delitto.

Il giovane si era presentato a casa della ragazza, ma il padre di lei l’aveva mandato via. E’ tornato a casa, ha preso una pistola in cassaforte, appartenente al fratello e legalmente detenuta e alle 5.30 si è ripresentato a casa della ragazza. Ha ucciso il padre, il fratello e la madre. Si è arrampicato poi al piano superiore dove Nadine e Janny vivevano in un nuovo appartamento ed ha ucciso anche loro.

Sconvolti anche i giocatori del Migross Asiago che poche ore prima della strage avevano giocato proprio contro la squadra di cui Janny era portiere.