Garage a fuoco, salva l’abitazione

Alle ore 13 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Raffaello a Barbarano Vicentino per l’incendio divampato in un garage. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi con due squadre da Lonigo e Vicenza, hanno spento le fiamme, evitando l’estensione del rogo all’abitazione affiancata. Le fiamme hanno bruciato diverse masserizie depositate all’interno del garage, utilizzato come magazzino. Le cause delle fiamme probabilmente di natura elettrica sono al vaglio dei vigili del fuoco. A causa dei danni subiti dal solaio l’uso della struttura è stato inibito fino ai lavori di ripristino. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 17.