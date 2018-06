FUORIPORTA – Wildays, 72 ore rombanti e da pazzi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FA-CEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Fino a domani, nell’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari, vicino Parma, l’evento internazionale per gli amanti delle moto, tra gare, musica, cibo e natura.

Un festival che unisce gli appassionati di moto, musica, cibo e natura, nel contesto unico dell’Appennino tosco-emiliano, proclamato Riserva della Biosfera Mab UNESCO. Sono i Wildays, 72 ore – dal 1° al 3 giugno 2018 – per divertirsi partecipando a 9 diverse sfide su pista e off road, visitare gli stand degli espositori e delle case di produzione mondiali di moto, assaporare prodotti tipici locali, ascoltare musica tra concerti live e dj set, negli spazi dell’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari, vicino Parma. Avvincenti gare tra motociclisti, un’area dedicata all’enogastronomia ricca delle prelibatezze della Food Valley e di Parma, la Città Creativa Unesco per la Gastronomia, tra Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Culatello, Salame di Felino, e la musica dai ritmi folk e le atmosfere vintage, che rievocano i film americani anni ’70 fanno da sfondo ad un paesaggio naturale fatto di boschi e delle acque del fiume Taro.