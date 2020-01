Fuoco nel garage in abitazione

Ieri alle 18:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Bonaventura a Cassola per un incendio divampato all’interno di un garage seminterrato di una casa in costruzione. I pompieri arrivati da Bassano hanno spento le fiamme, che hanno interessato una catasta di legname e materiale vario di costruzione depositato all’interno del locale. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.