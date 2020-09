Famiglia si lancia dal 2° piano per sfuggire alle fiamme

Poco prima delle 18 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via 29 Aprile a Schio per l’incendio divampato al terzo piano di un condominio: tre persone ferite. All’arrivo della squadre di Schio i residenti: una famiglia di tre persone si erano lanciate nel vuoto per sfuggire alle fiamme, da due parti diverse dell’abitazione.

L’uomo è finito rovinosamente sull’asfalto, rimanendo gravemente ferito, mentre la donna si è lanciata con il bambino di poco più di un anno su un materasso, precedentemente buttato giù. Feriti anche la mamma e il bambino. Tutti i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem e trasferiti in ospedale a Vicenza e Schio. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute anche da Vicenza con l’autoscala, hanno spento le fiamme, le quali hanno completamente devastato l’appartamento. Le cause dell’incendio sono ora al vaglio degli operatori del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale) dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del condominio sono terminate in tarda serata.“