EROTICO VICENTINO – Cosmetici “particolari”: dal rossetto alla tinta colorata

Se pensavate di averle viste tutte in fatto di cosmesi vi sbagliate di grosso: sapevate che esistono anche i cosmetici per la vagina? Kim Kardashian sembra utilizzare il make up anche nelle parti intime per essere sempre perfetta: e voi utilizzereste rossetti, tinte coloranti e profumi?

Che Kim Kardashian fosse una delle regine del bizzarro non è certo una novità: qualche mese fa ha però lasciato tutti a bocca aperta. Il suo truccatore infatti, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui mostra il work in progress prima di un red carpet, dove è intento a truccare Kim proprio vicino alle parte intime.

Le foto hanno dettato scalpore proprio perchè la Kardashian è seduta sulla sedie con le gambe divaricate, ma anche appoggiata alla sedia in una posizione che lascia a truccatore libero accesso al lato B e alla parte alta delle cosce. Sembra infatti che la starlette ricorra a qualsiasi tipo di trucco per essere perfetta anche sotto l’intimo, per non lasciare nulla al caso. Ma se questo segreto beauty vi sembra una follia, preparatevi a scoprire una mondo cosmetico che (quasi sicuramente) non pensavate esistesse. Se fino ad oggi siete andate alla ricerca di un rossetto a lunga tenuta sappiate che ne esiste uno che dura ben 72 ore ma che non si applica sulle labbra, almeno non su quelle che pensate voi. My New Pink Button è infatti un brand che ha creato un rossetto da applicare sulle labbra vaginali per rendere più roseo il loro colorito che potrebbe scurirsi con il passare degli anni. Ma il rossetto non è l’unico prodotto ideato per le parti intime femminili.

Sapevate che esistono delle vere e proprie tinte per i peli pubici? L’idea perfetta se vuoi stupire il tuo partner con un look del tutto differente e con colori bizzarri, dal fucsia all’azzurro. Lo stesso brand che produce le tinte per i peli pubici offre anche un kit di depilazione del tutto particolare, che al suo interno contiene stencil dalle forme più disparate per depilare la vagina in modo decisamente originale. Oltre ai cosmetici però esistono anche i profumi: si tratta di vere e proprie fragranze da utilizzare nelle parti intime per eliminare i cattivi odori. Oltre a profumi, rossetti e tinte esistono anche le decorazioni 3D da applicare prima di una serata importante: per creare un vajazzling con i fiocchi basterà applicare lo stencil in cristallo. Kim Kardashian non è l’unica a dedicare attenzioni beauty alle proprie parti intime: Shailene Woodley per esempio è solita prendere il sole senza costume per fare il pieno di vitamina D e scongiurare infezioni, mentre Gwyneth Paltrow ha ammesso più volte di fare dei veri e propri lavaggi di vapore con le erbe.